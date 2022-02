सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने दो युवकों को लाखों की नेपाली करेंसी के साथ (Two Arrested With Nepali Currency In Sitamarhi) गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों युवकों के पास से (Crime In Sitamarhi) 34 लाख 80 हजार नेपाली रिपये बरामद किये गए हैं. मामले में वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद दोनों युवक को पुलिस थाने लेकर पहुंची जिसके बाद एसपी के आदेश पर दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

बता दें कि, पासवान चौक रिंग बांध के पास पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति बैग में नेपाली करेंसी लेकर बाइक से जा रहे थे. इस दौरान पुलिस कर्मियों को शंका होने पर युवक को रोका, लेकिन वो भागने लगा, तब पुलिस के जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ा और बैग की जांच करने पर 34 लाख 80 हजार नेपाली रुपये बरामद किये गए. वहीं इस दौरान एक युवक वहां से भागने में सफल रहा.

वहीं, नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कुछ देर में ही फरार युवक को भी गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 निवासी त्रिभुवन प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार और पुनौरा थाना क्षेत्र के खेरवा गांव निवासी रामचंद्र राय के पुत्र हरिशंकर राय के रूप में की गई है. अनिल कुमार की सीतामढ़ी में अनिल रेडिमेड की रिटेल और होलसेल की दुकान है. इस मामले की पुष्टि करते हुए एसपी हर किशोर राय ने बताया कि नेपाली करेंसी बरामदगी को लेकर दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है.

