सीतामढ़ीः भारत-नेपाल सीमा पर 51वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नशीले पदार्थो की तस्करी (Drug Smuggling In Sitamarhi) को रोकने के लिये लगातार कोशिश में लगी है. इसी बीच 125 किलोग्राम गांजे के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार (Smugglers Arrested With Ganja In Sitamarhi) किया गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

गुप्त सूचना के आधार पर बाह्य सीमा चौकी कन्ह्वा और भिट्ठामोड़ के द्वारा निरीक्षक (सामान्य) रोहित कुमार यादव के नेतृत्व में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था. इस ऑपरेशन के दौरान सुरसंड-परिहार बाईपास पर बाईपास चौक के पास भारत-नेपाल सीमा स्तम्भ संख्या. 303/8 से लगभग 2 किलोमीटर भारत की तरफ नेपाल से भारत की तरफ आ रहे एक मारुती सुजुकी वेगन-आर को तलाशी के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान उस गाड़ी से लगभग 125 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.

वहीं, गाड़ी में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम राम बाबु राय पुत्र राम सकल राय (उम्र-27 वर्ष) बताया है. जो थाना बाजपट्टी के नरहा कला गांव सीतामढ़ी का रहने वाला है. वहीं, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राहुल रौशन पुत्र सिकंदर ठाकुर थाना सुरसंड सीतामढ़ी बताया. दोनों व्यक्ति से नशीले पदार्थो की तस्करी के मामले में पूछताछ की जा रही है.

गिरफ्तारी से पूछताछ के बाद जब्ती नियम के अनुसार दोनों व्यक्तियों और 125 किलो गांजा को एनसीबी पटना को सुपुर्द करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बता दें कि सशस्त्र सीमा बल सीतामढ़ी द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थो के खिलाफ आक्रामक मुहिम के चलाई जा रही है. ताकि सीमा पर शांति की स्थिति बनी रहे और इस तरह के बढ़ रहे तस्करी मामले को रोका जा सके.

