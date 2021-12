सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में डकैती (Robbery worth lakhs in Sitamarhi) की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में बाजपट्टी थाना इलाके में शिक्षिका और उसके (Teacher And Her husband held Hostage) पति को बंधक बनाकर हथियारबंद अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूट ली. घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस और डीएसपी प्रमोद कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं.

बताया जाता है कि इस मामले को पुलिस और परिजन दोनों ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों ओर से कुछ नहीं बताया जा रहा है. परिजनों ने कहा कि हमें मामला दर्ज नहीं करना है. वहीं, पुलिस डॉग स्क्वायड की टीम से मामले की जांच कराने का हवाला दे रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास शिक्षिका दंपति को बंधक बनाकर डकैती की घटना का अंजाम दिया गया. हथियारबंद अपराधियों ने शिक्षिका से जेवरात उतरवा लिये. घर में रखें करीब 20 हजार रुपए लेकर फरार हो गए हैं. बता दें कि, शिक्षिका के 2 पुत्र हैं. एक पुत्र नेवी में तो दूसरा बड़ा व्यवसायी है. दोनों ही बाहर रहते हैं.



वहीं, डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि, डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया जा रहा है. उसके बाद ही घटना के संबंध में कुछ बताया जा सकता है. दरअसल, सीतामढ़ी में डीआईजी आने वाले हैं. जिसको लेकर सभी थाना के पुलिस और वरीय अधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे हैं. इसकी वजह से डॉग स्क्वायड की टीम के आने में समय भी लग सकता है.

