सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में डकैती की घटना (Robbery In Sitamarhi) को अंजाम दिया गया है. भारत नेपाल की सीमा (Loot Near Indo Nepal Border At Sitamarhi) पर बैरगनिया में घर में डाका डालने गये डाकुओं ने एक दर्जी के घर में घुसकर मालिक के उपर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों को देखते ही डकैत फरार हो गये. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने बताया कि डकैतों की छानबीन में पुलिस जुटी है. वहीं जानकारी मिली है कि डाकू लगभग 8 से 10 की संख्या में आये थे.

सीतामढ़ी में डकैतों ने की हवाई फायरिंग: बैरगनिया थाना क्षेत्र के बेल पंचायत अंतर्गत धुनिया गांव के वार्ड नंबर एक निवासी इलियास दर्जी के बेटे मुमताज के घर में बीते रविवार की रात में डकैतों ने चारदीवारी से कूदकर घर के अंदर प्रवेश किया. उसके बाद डकैती की घटना को अंजाम देते समय मकान मालिक ने विरोध किया तब धारदार चाकू से मुमताज दर्जी के उपर डकैतों ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब देखा कि मुमताज के चेहरे पर चाकू से हमला किया गया है.

सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हुए इकट्ठा: इस वारदात के बाद मुमताज दर्जी ने बताया कि जाते-जाते डकैतों ने हवाई फायरिंग भी की थी. इस मामले में एसडीपीओ सदर ने कुछ भी बोलने से इनकार किया और एसडीपीओ मुख्यालय से बात करने को कहा. इधर जब एसडीपीओ से बात करने की कोशिश की गई तब उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

'करीब 8 से 10 की संख्या में डाकू आया और हमारे घर में प्लाई के गेट को तोड़कर अंदर आया फिर टांगी चलाया जो हमारे चेहरे पर लगा है. उसके बाद चाकू चलाया जिससे हमारा भाई घायल हुआ है. शोर गुल की आवाज से गांव वाले भी जागकर आये. डकैतों को पकड़नने का प्रयास किया लेकिन वो सारे लोग भाग निकले और बाहर भागते हुए 4 से 5 राउंड फायरिंग किया और लोगों को घायल करने वाला 5 बम भी मारा था' - मुमताज, पीडित दर्जी

