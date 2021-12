सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में लगातार महिलाओं (Miss Behave With Women in Sitamarhi) के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आ रहा है. वहीं ताजा घटना में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (Miss Behave With Baby in Sitamarhi) की वारदात सामने आयी है. मामले को लेकर मोबाइल के माध्यम से परिजनों ने एसपी से शिकायत की है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी के एक्टर बनने की कहानी, बचपन के दोस्तों से सुनिए उन्हीं की जुबानी

वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने सीतामढ़ी सदर अस्पताल के कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है.

'अस्पताल में पर्ची कटवाने के बावजूद 4 घंटे तक लगातार अस्पताल का चक्कर लगाने पर भी बच्ची का इलाज नहीं हो सका. लगातार महिला थाना और अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे. इसके बावजूद अस्पताल में बच्ची का इलाज नहीं हुआ.' - पीड़ित के परिजन

ये भी पढ़ें- जातीय जनगणना और स्पेशल स्टेटस पर NDA में तकरार, क्या बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे हैं CM नीतीश!

मामले को लेकर परिजनों ने मोबाइल के माध्यम से इसकी सूचना एसपी हर किशोर राय को दी. एसपी ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में फोन कर बच्ची को एडमिट करवाया. बच्ची का इलाज चल रहा है. परिजनों ने एक आवेदन महिला थाने में भी दिया है.

वहीं, महिला थाना अध्यक्ष ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया है. एसपी के निर्देश के बाद महिला थाना अध्यक्ष की देखरेख में बच्ची का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- मांझी के विवादित बयान पर बोली RJD- 'सफाई देने का कोई फायदा नहीं, ब्राह्मण समाज से मांगें माफी'

ये भी पढ़ें- संविदा के आधार पर 89 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति- मंगल पांडेय



नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP