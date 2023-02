सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में राजस्व कर्मचारी के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट (Fight in presence of police in Sitamarhi) का मामला सामने आया है. घटना बोखरा प्रखंड का है. जहां वे अतिक्रमण की भूमि को खाली कराने गए थे. तभी एक व्यक्ति ने हमला कर दिया.सरकारी कागजात और नक्शे को फाड़ दिया.

मामले को लेकर कर्मचारी ने थाने में दिया आवेदन: घटना को लेकर बोखरा प्रखंड के राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश सिंह मसानिया नानपुर थाने में आवेदन दिया. उन्होंने बताया बताया कि जब वह बोखरा प्रखंड के एनएच 527 निर्माण को लेकर भूमि को खाली कराने गए थे. मेहसौथा गांव के दुखी राय के पुत्र कौशलेंद्र कुमार यादव ने उनके साथ मारपीट की.



अंचल अधिकारी के निर्देश पर भूमि को गए थे खाली कराने: राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश सिंह ने बताया कि अंचलाधिकारी के कहने पर प्राथमिकता के आधार पर एनएच 527 पर भूमि को पुलिस बल के साथ खाली कराने गए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही उनकी पिटाई की गई. मारपीट के दौरान बेहोश होकर सड़क पर गिर गए.

जल्द होगी गिरफ्तारी: थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले को लेकर उन्हें आवेदन मिला है. मामला दर्ज कर आरोपित व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. थानाध्यक्ष ने कहा कि घटनास्थल पर वह स्वयं गए थे और उन्होंने राजस्व कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया है जल्दी मामले में कार्रवाई की जाएगी.



"एनएच 527 पर अतिक्रमण भूमि को खाली कराने गया था इस दौरान मौके पर पहुंचकर कौशलेंद्र कुमार यादव ने सरकारी कागजात और नक्शे को फाड़ दिया और मेरे साथ मारपीट की. जिससे मैं बेहोश होकर गिर गया. पुलिसकर्मियों ने मुझे पानी पिलाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया मामले को लेकर स्थानीय थाने में आवेदन दिए हैं." - रामप्रकाश सिंह, राजस्व कर्मचारी