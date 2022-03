सीतामढ़ी: पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सीतामढ़ी में महंगाई मुक्त भारत अभियान (Inflation free India campaign in Sitamarhi) चलाया. इस अभियान के तहत महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में तख्ती और कंधे पर सिलेंडर रखकर विरोध किये. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग (Demand to withdraw prices of petroleum products) की.

'मोदी ने देशवासियों को छला' : इस दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शम्स शाहनवाज ने कहा कि मोदी सरकार ने देशवासियों के साथ धोखा, विश्वासघात और छल किया है. पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी और गैस सिलिंडर के बढ़े मूल्यों ने साबित कर दिया कि मोदी सरकार नागरिकों को लूटो और अपना खजाना भरो की नीति पर काम कर रही है. जब मई 2014 में भाजपा ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर 9.20 और डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क था. पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार ने डीजल पर 531 और पेट्रोल पर 203 प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ाया है. मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 8 सालों में 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है.

देशवासियों पर महंगाई की दोहरी मार: उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों पर महंगाई की दोहरी मार पर रही है. महंगाई कम करने का दंभ भरने वाले भाजपा और एनडीए के नेता चुप्पी साधे हुए हैं. मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को जल्द कम नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए बाध्य होगी. इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

