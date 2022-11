सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में महिला उत्पीड़न (Women Harassment in Sitamarhi) का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पुपरी थाना क्षेत्र का है. जहां जमानत पर जेल से बाहर आये दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता से दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश (Tried To Rape Victim Again In Sitamarhi) की. पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया है.

दुष्कर्म का वीडियो बनाकर किया वायरल: आरोपी पर पहले से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का मामला चल रहा है. उस पर दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने का भी आरोप है. इसी मामले में वह जेल में बंद था. जमानत पर जेल से रिहा होकर आने के बाद वह लड़की के परिजनों पर केस उठाने का दबाव बनाने लगा. जब पीड़िता और उसके परिजनों ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया. तब उसने फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. मामले की शिकायत के बाद जांच चल रही है.

दो दोस्तों ने किया था पीड़िता से दुष्कर्म: मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. यह मामला 8 अप्रैल 2021 का है. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया. अब आरोपी जेल से रिहा होकर पीड़ित परिवार पर केस हटाने का दवाब बना रहा है. इधर, थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जल्दी ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता ने थाने में शिकायत की है.