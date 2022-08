सीतामढ़ी: बिहार में शराबबंदी को लेकर (liquor ban in bihar) सीतामढ़ी में पुलिस शराब तलाश कर रही थी. इस दौरान पुलिस को शराब तो नहीं मिली, लेकिन 40 किलोग्राम के करीब चांदी (40 kg silver found from vehicle in Sitamarhi) हाथ लगी. पुलिस ने बताया कि एलटीएफ की टीम शराब को लेकर बुधवार की रात पुपरी-सीतामढ़ी मुख्य पथ पर बछारपुर गांव के पास वाहनों की जांच कर रही थी. जांच के दौरान ही एक स्कॉर्पियो से एलटीएफ ने 40 किलो चांदी बरामद की. इस मामले में वाहन के चालक सहित तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.



ये भी पढ़ेंः बिहार-यूपी बॉर्डर पर कार से 1 करोड़ 30 लाख की 233 किलो चांदी बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

लगभग 23 लाख रुपये की है चांदीः अवैध शराब की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए एलटीएफ की टीम व पुपरी पुलिस वाहन जांच कर रही थी. एएलटीएफ टीम को इस दौरान शराब तो नहीं मिली, लेकिन एक स्कार्पियो के जांच के क्रम में 40 किलो चांदी बरामद की गई. बरामद किए गए चांदी का बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपये बताया जा रहा है. पुलिस ने वाहन पर सवार तीन लोगों को हिरासत में ले लिया. थाने पर पुलिस द्वारा पूछताछ में हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने बताया कि दरभंगा से वह चांदी लेकर आ रहे थे. यह चांदी पीपी ज्वेलर्स बैरगनिया के संचालक का है. पुपरी पुलिस ने हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्ति को उचित पहचान व पी आर बॉन्ड पर मुक्त कर दिया है.





''अवैध शराब को लेकर वाहन जांच के क्रम में एक स्कॉर्पियो से 40 किलो चांदी बरामद की गई है. जब्त की गई चांदी को लेकर सेलटैक्स, इनकमटैक्स और जीएसटी विभाग को सूचित कर दिया गया है. जांच पड़ताल होंने के बाद ही इस संबंध में कुछ भी बता पाना संभव है. जांच के बाद ही गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जाहिर की जाएगी'' -विजय कुमार गुप्ता, थानाध्यक्ष

सेल टैक्स और इनकम टैक्स को दी चांदी की जानकारीः चांदी मिलने के मामले को लेकर थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि, जब्त की गई चांदी को लेकर सेलटैक्स, इनकमटैक्स और जीएसटी विभाग को सूचित किया गया है. जांच पड़ताल होंने के बाद ही इस संबंध में कुछ भी बता पाना संभव है. थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच के बाद ही गिरफ्तार व्यक्तियों की शिनाख्त कर जानकारी दी जाएगी.

ये भी पढ़ेंः CRIME: गया जंक्शन पर 100 किलो चांदी के साथ 2 गिरफ्तार, गोपालगंज में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट