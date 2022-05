शेखपुराः बिहार के शेखपुरा निवासा हरेंद्र कुमार सिंह प्राइवेट शिक्षक हैं. अब उनका बेटा आशीष आईएएस अधिकारी (Ashish Become IAS Officer ) बन गया है. आशीष ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 23 वां रैक (Shiekhpura Youth Ashish Got 23 Rank In UPSC ) हासिल किया है. आशीष को यह सफलता पहले ही प्रयास में आशीष को सफलता हाथ लगी. जिले के करिश्मा बरबीघा निवासी आशीष के रिजल्ट से जिले में जश्न का माहौल है. उनके पिता प्राइवेट शिक्षक के साथ आईटीआई संचालक हैं और उनकी मां मधु कुमारी गृहिणी हैं.

"आशीष बचपन से ही मेधावी रहा है. बच्चों की पढ़ाई के लिए पटना सिटी के बिस्कोमान कॉलोनी में भाड़े पर कमरा लेकर रखता और बच्चों पर नियमित रूप से ध्यान रखता था. बेटे आशीष ईमानदारी और लगन से पढ़ाई कर हमारा सपना पूरी किया. इससे ज्याद हमें क्या चाहिए.- हरेंद्र कुमार सिंह, आशीष के पिता

"आशीष बचपन से पढ़ाई में बेहतर था. आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद से उसने नौकरी ज्वाइन किया. लेकिन उसका सपना कुछ बड़ा करने का था. इस बारे में उसने घर में नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव रखा. हमलोगों को उस पर भरोसा था. इसलिए हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं था और आज बेटे ने वह कर दिखाया जो हरेक मां-बाप का सपना होता है."- मधु कुमारी, आशीष की मां

आईआईटी बीएचयू का छात्र रहा है आशीषः आशीष पटना के भागवत नगर के केशव विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था. आशीष ने वर्ष 2011 में मैट्रिक और 2013 में इंटर की परीक्षा पास की. इंटर के बाद आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. बड़ी कंपनी में 4 साल तक नौकरी करने के बाद त्याग पत्र देकर बैंगलोर में रहकर यूपीएससी की तैयारी में जुट गया. कड़ी मेहतनत के बाद इस साल आईएएस अधिकारी बनाकर पूरे परिवार और समाज का नाम रौशन किया. आशीष के सफलता पर मृत्युंजय कुमार, अरुण साथी, रूपेश कुमार, कुणाल कुमार, गौतम कुमार, बृजमोहन कुमार सहित कई लोगों ने बधाई दी है.

