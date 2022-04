शेखपुरा : बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) को लेकर सोमवार को सभी जिलों में शांतिपूर्ण (Bihar MLC Election In Many District Of Bihar) मतदान जारी है. विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी. इसके लिए पूरे राज्य में 534 बूथ बनाये गए हैं. इस दौरान 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे. 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए 1.34 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

यह भी पढ़ें :-पर्व और MLC चुनाव के मद्देनजर जमुई में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

विधायक विजय कुमार उर्फ विजय सम्राट ने सबसे पहले शेखपुरा प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर पहला मतदान किया. मतदान के बाद विधायक विजय कुमार ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मतदान करने आगे आएं. इससे लोकतंत्र की मर्यादा बरकरार रहेगी. उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करने की लोगों से अपील की. उसके बाद विधायक ने कहा कि स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए मतदान करें. इससे जन प्रतिनिधियों को सही सम्मान मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें :-बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर वोटिंग जारी, मैदान में 185 प्रत्याशी

मतदानकर्मी पहुंचे मतदान केंद्र- विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए शनिवार को ही प्रचार कार्य भी समाप्त कर दिया गया था. रविवार को प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी नामित मतदान केंद्रों पहुंच गए. आज सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP