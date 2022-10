शेखपुरा: जम्मू कश्मीर में बंधक बने शेखपुरा के पानापुर गांव के 11 बच्चे लोजपा रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली के संरक्षण में जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंच (Childrens Held Hostage In Kashmir Reach Delhi) गए हैं. जहां दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनके सहयोगी हसनत गनी ने वेलकम किया. आए बच्चों में बंगाली पासवान के पुत्र रोहित कुमार और उज्जवल कुमार, विनोद पासवान के पुत्र सौरव कुमार, शंभू पासवान के पुत्र प्रह्लाद कुमार, प्रभु पासवान के पुत्र सदासी कुमार, गुड्डू पासवान के पुत्र बीरबल कुमार, राजेश पासवान के पुत्र संदीप कुमार. उमा शंकर पासवान के पुत्र नाटो कुमार, रघुवंश राम के पुत्र पारस कुमार, सरोवर राम के पुत्र राहुल कुमार और सदल पासवान के पुत्र श्याम कुमार हैं.

कश्मीर में बंधक बने 11 बच्चे दिल्ली पहुंचे : इस संबंध में जानकारी देते हुए लोजपा रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली ने बताया कि सभी बच्चे रात से भूखे थे. जिन्हें भोजन कराया गया. इमाम गजाली ने कहा कि इन सभी बच्चों को लाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अहम भूमिका है. उन्होंने बताया कि इन सभी बच्चों को छुड़ाने में कश्मीर के मलिक साहेब, फारुख साहेब, गुलाम भट्ट साहेब एवं आरिफ साहेब की अहम भूमिका है। इन सभी ने काफी मेहनत मशक्कत कर बच्चों को वापस लाया है। इमाम गजाली ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (Lok Janshakti Party Ramvilas) की तरफ से कश्मीरी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है.

'इन कश्मीरी भाइयों ने जो इन बच्चों को लाने में सपोर्ट और साथ दिया है. उसको जिंदगी भर नहीं भुला सकता. फेसबुक लाइव से आकर मैंने कहा था कि जब तक इन बच्चों को घर वापस नहीं लाउंगा. तब तक मैं शेखपुरा नहीं आऊंगा.' - इमाम गजाली, प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, लोजपा रामविलास

क्या था मामलाः गौरतलब है कि बिहार के शेखपुरा में 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था. सभी बच्चों को शेखपुरा के पानापुर से कश्मीर ले जाया गया जहां उन्हें बंधक (Laborers Of Sheikhpura Were Taken Hostage) बना लिया गया. परिजनों के फोन पर फिरौती की डिमांड (Bihar child held hostage for ransom) की जा रही थी. इस मामले में आशंकित परिजनों ने शेखपुरा डीएम सावन कुमार से मुलाकत कर उनको ज्ञापन सौंपा था. बंधक बनाये गये सभी नाबालिगों को पैसे का लालच देकर काम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था. खबर का असर: कश्मीर के बारामूला में बंधक बने शेखपुरा के 11 नाबालिग बच्चे छूटे, जल्द पहुंचेंगे घर. बता दें कि आपके अपने न्यूज पोर्टल Etv bharat ने नाबालिग बच्चों को बंधक बनाये जाने की खबर को प्रमुखता से लगाया था. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. Etv bharat की खबर का असर है कि इन बच्चों काे सकुशल बरामद कर लिया गया.