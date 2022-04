शिवहर: जिले में रिश्तों को तार-तार किया गया. जमीन और पैसों के कारण एक 8 साल की बच्ची से उसकी मां का आंचल छीन लिया गया. मामला पूरनहिया थाना क्षेत्र के बखार चंडिहा वार्ड नंबर 3 (Bakhar Chandiha Ward No. 3) से सामने आया है. जहां एक ससुर (father in law killed daughter in law in Sheohar) ने अपने बहू की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी है. वहीं अपने ही पुत्र को चाकू मारकर घायल कर दिया है. मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनु देवी के रूप में हुई है. फिलहाल घायल पुत्र उपेंद्र सहनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

बहू की हत्या: घटना को लेकर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे (SDPO Sanjay Kumar Pandey) ने बताया कि पूरनहिया थाना क्षेत्र के बखार चंडिहा वार्ड नंबर- 3 गांव में एक ससुर ने अपनी ही बहू अनु देवी (28 वर्षीय) को पेट में चाकू मार दिया. चाकू लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बहू को बचाने आए बेटे को भी पिता का कोपभाजन बनना पड़ा. ससुर ने बहू की हत्या करने के बाद अपने बेटे पर भी चाकू से कई बार वार किया. पुत्र उपेंद्र सहनी के पीठ सहित कई जगहों पर चाकू के चोट के निशान मिले हैं. गंभीर रूप से घायल उपेंद्र को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया है.

रुपये नहीं देने पर ससुर ने मारा चाकू: स्थानीय लोगों ने बताया है कि बहू अनु देवी और उसके पति उपेंद्र सहनी को 10 कट्ठा जमीन उसके हिस्से में दी गई थी. गरीबी से निजात पाने को लेकर 10 कट्ठा जमीन को 50 हजार रुपयों में शुक्रवार को ही बंधक रखा था. 50 हजार रुपयों की मांग ससुर के द्वारा की जा रही थी. नहीं देने पर शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब ससुर ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही बहू अनु देवी को चाकू घोंप दिया. बहू को पेट में चाकू मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अपने पुत्र को चाकू से गोद कर घायल कर दिया. मृतका अनु देवी की 8 साल की एक बेटी है. अनु के पति खेती बाड़ी कर जीवन यापन करते हैं. मौके पर पुलिस पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं हत्यारे ससुर को गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है.

