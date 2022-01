शिवहर: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liqour Smuggling In Seohar) और बरामदगी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला शिवहर के पिपराही और पुरनहीया थाना इलाका का है. पुलिस ने यहां बागमती नदी के किनारे नरकटिया एवं दोस्तीया गांव में गड्ढा खोदकर छिपायी गई 2 हजार (Liquor Recovered In Sheohar) लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को जब्त किया. पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गये.





दरअसल, जिले में शराब कारोबारियों पर नकल कसने को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. शराबबंदी को लेकर एसपी अनंत कुमार राय के सख्त निर्देश की वजह से सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातर सड़क से लेकर नदी किनारे तक निगरानी कर रहे हैं. नेपाल से बागमती नदी के माध्यम से आने वाली शराब की खेप को पकड़ने एवं कारोबारियों को गिरफ्तारी करने को लेकर मिले आदेश पर पिपराही थाना प्रभारी अनिल कुमार ने कार्रवाई की.

बता दें कि पिपराही और पुरनहीया थाना क्षेत्र के नरकटिया एवं दोस्तीया गांव में बागमती नदी के किनारे शराब की सूचना मिलने पर गड्ढे के अंदर से कंटेनर और प्लास्टिक की गैलन में रखे तकरीबन दो हजार लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया गया है. थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुरनहीया थाना क्षेत्र से बरामद शराब को नाव से लाया गया है. पुलिस की दबिश और आने की जानकारी मिलते ही कारोबारी फरार हो गये हैं. जल्द ही शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

