सारण(छपरा): बिहार के छपरा में रफ्तार का कहर (Road Accident In Chapra) जारी है. जिले के मशरक थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में मंगलवार को अपने बेटे को खाना देने जा रही एक मां को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. इस घटना में महिला की मौत (Woman Dies In Road Accident In Chapra) हो गई. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया.

सड़क हादसे में महिला की मौत: मृतक महिला की पहचान बंगरा गांव निवासी बुधनाथ भगत की 54 वर्षीय पत्नी महेन्द्री देवी के रूप में हुई है. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि महिला अपने बेटे को खाना पहुंचाने के लिए एसएच 90 सड़क को पार कर दुकान पर जा रही थी. इसी दौरान वह अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उचार कर उसे रेफर कर दिया.

परिजनों में मचा कोहराम: परिजन स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से महिला को लेकर बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई. महिला की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया. इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. महिला का बेटा बंगरा बाजार में दुकान चलाता है.

"एक्सीडेंट हुआ है. रोड क्रॉस कर रही थी अपने बेटे को खाना देने गई थी. इसी दौरान हादसा हो गया. हमलोग देखे तो मौके पर गये उन्हें उठाकर अस्पताल ले गये. जहां डॉक्टर ने रेफर कर दिया. वहां से लेकर हमलोग चले तो रास्ते में इनकी सांस रुक गई."-रविंद्र कुमार यादव, स्थानीय

