सारण: बिहार के सारण जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर तीन लोगों की हत्या (Three People Murdered In Saran) से हड़कंप मच गया. जिले में दो जगह जहां गोली मारकर दो लोगों की हत्या (Murder In Saran) कर दी गई, तरैया के राजवाड़ा में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने की बात सामने आ रही है. मिली जानकारी के अनुसार शहर के इंदिरा नगर में सब्जी विक्रेता एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई. दूसरी घटना में रसूलपुर के असहनी में खैनी नहीं देने पर अज्ञात अपराधियो ने गोली मार कर एक शख्स की हत्या कर दी. अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए शहर के बीचों-बीच सब्जी विक्रेता युवक को घर से बुलाकर गोली मार कर मौत के नींद सुला दिया.

ये भी पढ़ें- सारण में लापता युवक का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

सारण में अपराधियों का तांडव : बताया जा रहा है कि छपरा शहर के बीचों-बीच नगर थाना क्षेत्र के सरकारी बाजार के समीप इंदिरा नगर में स्वर्गीय मोती चौधरी के पुत्र बबलू चौधरी को अपराधियों ने घर से बुलाकर गोली मार दिया. गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो बबलू चौधरी को सड़क पर गिरा हुआ देखा. लोगों ने तुरंत उसे उठाकर सदर अस्पताल लाए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

छपरा में 24 घंटे के भीतर 3 हत्या : इस मामले में सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. राजन राजपूत ने बताया कि वह युवक अस्पताल में डेड ही लाया गया था. उसके सीने में गोली मारी गई है. इस घटना के बाद जहां शहर में हड़कंप मच गया, वहीं सदर अस्पताल में काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. सदर अस्पताल पहुंचे नगर थाना के सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने कहा कि- 'फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिजनों के बयान के बाद की घटना के कारणों का पता चल सकेगा, वैसे फिलहाल परिजन भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं.