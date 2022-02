छपरा: सारण में सड़क हादसा (Road Accident In Saran) हो गया. जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के चहपुरा देवी मंदिर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार इंटर के दो परीक्षार्थियों को कुचल दिया. एक की घटनास्थल पर ही उसकी मौत (Student Dies In Road Accident In Saran) हो गई. वहीं, साथ जा रहा अन्य परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया. मृत छात्र की पहचान गोपालगंज जिले के महम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव निवासी झमीन्द्र यादव के 17 वर्षीय पुत्र पवन कुमार यादव के रूप में हुई है.

इस घटना में घायल एक अन्य छात्र गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव के लाल देवराम का 17 वर्षीय पुत्र राजा कुमार है. जिसे पीएचसी इसुआपुर में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया है. दोनों छात्र परीक्षा देने छपरा जा रहे थे. इसी दौरान छपरा से मशरक की ओर जा रहे ट्रक की चपेट में वह आ गये. जिससे एक की मौत हो गई. दोनों मशरख इंटर कॉलेज के छात्र थे.

इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सत्तरघाट-छपरा मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया. मुख्य मार्ग को जाम करने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया. पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया तब जाकर यातायात बहाल हो सका. हादसे की सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया.

