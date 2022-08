छपरा (सारण) : सारण जिले में नशेड़ियों (Addicts in Saran District) के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के बावजूद नशेड़ियों के उत्पात में जरा भी कमी नही आई है. सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र (Mashrak police station area of ​​Saran district) के पूरब टोला गांव के पास बांसवारी के बीच बने गरीब जनसेवा संस्था के कार्यालय में गुरुवार को आग (Fire in the office of poor public service organization) लगने का मामला सामने आया.

नशेड़ियों को गलत काम करने से रोकना महंगा पड़ा : मशरक पूरब टोला गांव निवासी और संस्था के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह (पिता स्व रामनरेश सिंह) ने बताया कि आग गांव के नशेड़ियों ने ही लगाई है. उनको गलत काम करने और नशा करने से वे लगातार रोकने का काम करते थे, इस वजह से गांव के नशेड़ी उनसे नाराज थे. आग लगाने से पहले उन लोगों ने उन्हें पहले धमकी भी दी थी.आग से कार्यालय जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई. संस्थान में रखें दर्जनों ग्रंथ भी जल गए हैं.

आधा दर्जन लोगों को किया गया आरोपित : आग में गैस सिलेंडर भी फट गए हैं. मौके पर थाना पुलिस पहुंच कर मामले की जांच- पड़ताल कर रही है. पुलिस के पास आवेदन दिया गया है, जिसमें आधा दर्जन लोगों को आग लगाने के लिए आरोपित किया गया है.

