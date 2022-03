छपरा: सारण में लूट (Robbery In Saran) की घटना लगातार हो रही है. पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है. लेकिन अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला बनियापुर और सहाजितपुर थाना क्षेत्र का है. जहां अपराधियों ने सीएसपी संचालक के साथ लूट (Robbery With CSP Operator In Chapra) की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने गोली मारकर सीएसपी संचालक से 4 लाख 12 हजार रुपये लूट लिए और फरार हो गए.

सीएसपी संचालक से लूट: घटना सोमवार शाम की है. सीएसपी संचालक संजय शर्मा अपने सीएसपी में थे. इसी दौरान लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने सीएसपी में घुसकर कैश लूटने की कोशिश की. जब संचालक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने सीएसपी संचालक संजय शर्मा को गोली मार दी. गोली उनके दाहिने कंधे में लगी और वह गिर गये. उसके बाद बदमाश 4 लाख 12 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए.

गंभीर स्थिति में पटना रेफर: गोली चलने की घटना के बाद स्थानीय नागरिक सीएसपी की तरफ दौड़े और संचालक को आनन-फानन में इलाज के लिए बनियापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे छपरा रेफर कर दिया. छपरा में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया.

जांच में जुटी पुलिस: इधर घटना की सूचना मिलने के बाद सहजीतपुर और बनियापुर पुलिस संयुक्त रूप से घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. दोनों थाने की पुलिस ने अपराधियों के हुलिए के अनुसार सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से इंकार कर रही है.

