सारण: बिहार के सारण में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Saran) हैं. जिले में बेखौफ अपराधी लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने दो बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है. बुधवार को सोनपुर थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक से लगभग 6 लाख रुपए की लूट हुई थी और आज गुरुवार को 24 घंटे के अंदर एक बार फिर उसी क्षेत्र में लूट की (Robbery from Finance Worker in Saran) घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

24 घंटे के अंदर दो आपराधिक घटनाएं: ग्रामीण बैंक में हुई लूट की घटना की पुलिसिया जांच चल रही थी की 19 मई को एक बार फिर अपराधियों ने एक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. यह घटना दिघवारा थाना क्षेत्र के सितलपुर सिवना गांव के नजदीक हुई है. जहां अज्ञात अपराधियों ने एक फाइनेन्स कंपनी के कर्मी से लाखों रुपये लूट कर फरार हो गए. इस बाबत मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत फाइनेंस कंपनी कर्मी दरियापुर थाना क्षेत्र के इलाके से वसूली करके लौट रहा था तभी अपराधियों ने उक्त फाइनेंस कंपनी कर्मचारी का पीछा किया और मौका मिलते ही फाइनेंस कर्मी से अज्ञात अपराधियों ने लगभग 3 लाख रुपये लूट लिए.

फाइनेंसकर्मी से लूट: मिली जानकारी के अनुसार अपराधी हाजीपुर की तरफ लूट कर फरार हो गए. जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए. वहीं, इस घटना के बाद उक्त कर्मी के द्वारा दरियापुर थाना पर पहुंच कर सूचना दी गई. घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है. हालांकि दरियापुर पुलिस और दिघवारा पुलिस संयुक्त रूप से इस मामले में छानबीन कर रही है और अपराधियों के भागने की दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है. अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने सभी क्षेत्रीय थानों को अलर्ट कर दिया है.

