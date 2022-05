छपरा: बिहार के छपरा में अपराध (Crime In Chapra) के मामले बढ़ गए हैं. अपराधी सरेआम लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे है. ताजा मामला छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 का है. बताया जा रहा है कि व्यवसाई पार्टी से पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था. तभी कुछ बदमाशों ने पता पूछने के बहाने रोक लिया और फिर लूट की घटना को अंजाम (Robbery From Businessman In Chapra) देकर फरार हो गए. पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

व्यवसाई को टक्कर मारकर गिराया: जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यवसाई वीरेन्द्र कुमार गरखा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के निवासी है. वे गट्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए है. इसी सिलसिले में एक क्लाइंट से 1.80 लाख रुपये लेकर छपरा के आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था. जैसे ही वो बाइक से छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर पहाड़पुर लचका पुल के समीप पहुंचा तो कुछ बदमाशों ने पता पूछने के बहाने रोक लिया. पीड़ित ने बाइक को रोका ही था कि बदमाशों ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और पैसे लेकर फरार हो गए.

जांच के लिए घटनास्थल पहुंची पुलिस: पीड़ित व्यवसाई ने गरखा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. गरखा थाना प्रभारी के अनुसार जांच के लिए पुलिस घटनास्थल पर गई थी. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. इधर, पुलिस के कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे है. हाल के दिनों में छपरा में लगातार लूट की घटनाएं हो रही है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

