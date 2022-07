छपरा: बिहार में शराबबंदी ( Bihar Liquor Ban) को सफल बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. ड्रोन से माफियाओं की हरकतों और शराब (Drone Attack On Liquor Mafia In Chapra) का पता लगाने को लेकर नजर रखी जा रही है. छपरा में ड्रोन से शराब का पता लगाकर उसे नष्ट करने की कार्रवाई जारी है. ड्रोन की नजर से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. गरखा थाना अंतर्गत मीठे पुर गांव में जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार (Nine Liquor Mafia Arrested In Bihar) किया गया है.

छपरा में शराब माफिया पर ड्रोन हमला: इस दौरान 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब भी नष्ट की गई. विशेष अभियान के दौरान 14 शराब की भट्ठियों को भी ध्वस्त किया गया. सारण जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों , एएलटीएफ और उत्पाद मद्य निषेध के पदाधिकारियों ने मीठेपुर गांव में छापा मारा था.

9 गिरफ्तार, 14 भट्ठियां ध्वस्त: इस दौरान 150 लीटर देशी शराब के साथ 7 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई. शराब के अवैध निर्माण ,परिवहन ,भण्डारण ,सेवन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है. ड्रोन से कहां-कहां शराब छुपा कर रखा गया है इसका पता आसानी से लगाया जा रहा है. शराब माफियाओं के शराब छुपाने के नए-नए पैंतरे भी अब काम नहीं आ रहे हैं.

DM और SP के नेतृत्व में रेड: रेड के दौरान 07 ड्राम, 01 गैस चुल्हा और 01 गैस सिलेण्डर भी जब्त किया गया. इस संबंध में गरखा थाना कांड संख्या - 496/22 , दिनांक 28.07.2022 धारा -30 ( ए ) ( सी ) / 38/41 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

2016 से बिहार में लागू है शराबबंदी कानून: बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून (Bihar Prohibition and Excise Act 2016) लागू है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था. इसका एक उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया. एक अप्रैल 2016 बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के तहत बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई. तब से सरकार के दावे के बावजूद शराब की तस्करी और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. इसका प्रमाण शराब की बरामदगी और इस धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी है.