सारण (छपरा): बिहार के सारण जिले के जलालपुर में महिलाओं के सम्मान के लिए (Matri Shakti Samman Program In Jalalpur) मातृ शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में एमएलसी सच्चिदानंद राय (MLC Sachchidanand Rai) ने शामिल होकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व (Representation of Women In Saran) को लेकर चर्चा की और नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया है.

बता दें कि, जलालपुर के हरपुर शिवालय में आयोजित मातृ शक्ति सम्मान कार्यक्रम में एमएलसी सच्चिदानंद राय ने इस दौरान नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिघियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और और जिस प्रकार से पंचायती चुनाव में ज्यादातर महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को ही प्रतिनिधत्व करने का अधिकार रहेगा.

वहीं इस दौरान सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि बैठक एवं कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिघियों की जगह उनके पति, पिता या पुत्र नहीं बल्कि महिला जनप्रतिनिधि खुद उपस्थित रहेंगी. अपने दायित्वों का वे खुद निर्वहन करेंगी. इससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और महिला सशक्त होंगी. इस दौरान सच्चिदानंद राय ने नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया है.

