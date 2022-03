सारण (छपरा): बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार (Rise in road accident at Bihar) बढ़ रहे हैं. ताजा मामला सारण जिले के छपरा शहर का है. यहां एक अनियंत्रित लोडेड ट्रक ने दो व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें एक की मौत हो गई. जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल है. सड़क हादसा मांझी दरौली मुख्य सड़क पर (Road accident in Saran) हुआ है. इस घटना से नाराज स्थानीय लोग सड़क जामकर प्रदर्शन करने लगे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक मांझी-दरौली मुख्य सड़क पर फतेहपुर के पास ये हादसा हुआ. जिसमें बालू से लदे एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकल से जा रहे दो लोगों को कुचल दिया. जिसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर की चपेट आ गया और दूसरा टक्कर के बाद दूर जा गिरा. मृतक की पहचान फतेहपुर गांव निवासी लड्डू महतो के पुत्र उमेश महतो के रूप में हुई है.

आनन-फानन में ग्रामीण दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. लेकिन बुरी तरह जख्मी उमेश की हालत बिगड़ती देख सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इधर, घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा. बड़ी मुश्किल से आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है. हालांकि चालक मौके से फरार हो गया था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है.

