छपरा में एटीएम काटकर 8 लाख 75000 की लूट

छपराः बिहार के छपरा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कटर से काट कर उसमें रखे 8 लाख 75 हजार (8 lakh 75000 looted in Chapra) रुपये लूट (Loot by cutting ATM in Chapra) लिए. इस घटना की जानकारी जब सुबह लोगों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, तब प्रशासन हरकत में आया है और बैंक अधिकारी भी यहां पहुंचे. वहीं, स्थानीय पुलिस इस घटना के बाद भी काफी देर तक यहां नहीं पहुंची.

स्थानीय लोगों में है काफी आक्रोशः स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि ओवर ब्रिज के ऊपर जलने वाली लाइटें पिछले 1 साल से नहीं जल रही हैं और इस अंधेरे का लाभ उठाकर चोरों ने आसानी से इस घटना को अंजाम दिया है. इतनी व्यस्त आबादी के बीच से चोरों ने हौसला दिखाते हुए एटीएम को गैस कटर से काटकर इतनी बड़ी राशि को गायब कर दिया और आराम से फरार हो गए, जो चिंता का विषय है.



सफाई कर्मचारी ने दी लोगों को सूचनाः स्थानीय लोगों को भी इसकी भनक सुबह के लगभग 10:00 बजे हुई, जब इस एटीएम की सफाई करने के लिए यहां पर सफाई कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि कैमरा लाइट और सभी चीजों को चोरों ने पूरी तरह से पहले ध्वस्त कर दिया और उसके बाद आराम से इस घटना को अंजाम दिया. एटीएम भी कटा हुआ था और उसमें से पैसे गायब थे.

"आठ लाख पचहत्तर हजार की चोरी हुई है, एटीएम को गैस कटर से काटा गया है. हमारे सभी कैमरे और बैकअप को भी चोरों ने बर्बाद कर दिया. 24 घंटा खुला रहता है, लेकिन रात में इसका शेटर गिरा हुआ था. कोई गार्ड यहां पर नहीं था,सुबह जब सफाई कर्मी आया तो उसी ने देखा"- विकास कुमार, सहायक प्रबंधक