छपराः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बाद भी शराब तस्कर लगातार में देसी और विदेशी शराब दूसरे प्रदेशों से धड़ल्ले से ला रहे हैं. इसी बीच सारण उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से विदेशी शराब की 908 पीस टेट्रा पैक सहिक कई ब्रांड की शराब जब्त (Huge Amount Of Liquor Caught In Saran) किया है. पुलिस ने कार चालक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

चालक गिरफ्तारः गिरफ्तार कार चालक की पहचान सुजीत कुमार (पिता कन्हैया राय) को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकरी ने बताया कि सदर अनुमंडल के पास एक कार को रोकने की कोशिश की गई. पुलिस को देखते हुए कार चालक गाड़ी भगाने लगा. इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने कार का पीछा करके रोका. जब कार की तलाशी ली गई तो उस कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद किया.

"तस्कर कार में छुपाकर विदेशी शराब की खेप भाटपार रानी उत्तर प्रदेश से छपरा होते हुए पटना के कुर्जी ले जाया जा रहा था. सदर अनुमंडल के पास रोका गया तो कार चालक गाड़ी लेकर भागने लगा. उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी का पीछा कर पकड़ा और तलाशी ली तो भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया. चालक से पूछताछ जारी है." -रजनीश, सारण उत्पाद अधीक्षक

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

