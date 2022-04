कैमूर (भभुआ): बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू (Liquor Ban In Bihar) है. यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार भी लगातार शराबबंदी (Cm On Liquor Ban In Bihar) को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. इसके बावजूद रोजाना कई शराब माफिया तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं. ताजा मामला दुर्गावती थाना क्षेत्र का है, जहां पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है.

जानकारी के अनुसार दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव के पास एनएच-2 पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन से 691 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है. मामले में पुलिस ने शराब लदे पिकअप पर से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. ये शराब की खेप उत्तर प्रदेश से बिहार में लायी जा रही थी. गिरफ्तार तस्कर राजू कुमार ने बताया कि वह बक्सर जिले के धनसोई थाना अंतर्गत गांव चिरैयातांड़ का निवासी है.

थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह (SHO Rajeev Ranjan Singh) के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम ने यह कार्रवाई की है. बुधवार की शाम कुल्हड़ियां के पास एनएच-2 पर ये खेप पकड़ी गई थी. थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्कर के पास एक पिकअप वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर (BR01GD8551) है. इसमें शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है. गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

