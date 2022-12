छपरा में लड़कियों ने मंदिर परिसर में बनाया रील्स

छपराः बिहार के छपरा में इन दिनों शहर के सबसे मशहूर बजरंगबली के मंदिर मारुति मानस मंदिर (Chapra Maruti Manas temple) में अश्लील भोजपुरी गानों पर शहर की लड़कियां डांस करती देखीं गईं. जिसे उनके दोस्तों द्वारा शूट भी किया जाता है. इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश (devotees Angry on dance in temple at chapra) है. मंदिर के व्यवस्थापक चंदन वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग मान जाएं वरना आगे से ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी.

छपरा में लड़कियों ने मंदिर परिसर में बनाया रील्स: शहर के सबसे मशहूर भगवान बजरंगबली के मंदिर परिसर में कुछ युवक और युवतियां इस तरह का अमर्यादित आचरण कर रहे हैं. ये लोग अश्लील भोजपुरी गाने पर जमके ठुमके लगा रहे हैं जिसको लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. मंदिर के व्यवस्थापक चंदन वर्मा ने कहा कि शहर का मारुति मानस मंदिर सबसे पवित्र स्थान है, और इस पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकतें किसी भी तरह से जायज नहीं है. क्योंकि यह भगवान बजरंगबली का मंदिर है और पूजा-पाठ का स्थान है.



मंदिर के व्यवस्थापकों ने दी चेतावनीः वहीं, इस बात को रोकने के लिए शहर के इस प्रसिद्ध मारुति मानस मंदिर के व्यवस्थापकों के द्वारा पहले उन लोग को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि इस तरह की हरकतें मंदिर परिसर में ना करें इसके बाद भी अगर वह लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं तो फिर इस बात की सूचना पुलिस को दी जाएगी और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी.

"मारुति मानस मंदिर सबसे पवित्र स्थान है और इस पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकतें किसी भी तरह से जायज नहीं है, यह भगवान बजरंगबली का मंदिर है और पूजा-पाठ का स्थान है. यहां जो लोग ऐसा करते हैं तो अब ना करें, वरना आगे से ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी"- चंदन वर्मा, व्यवस्थापक