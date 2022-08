सारण: बिहार के सारण में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Saran) हैं. रोजाना कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रही है. फिर भी जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. ताजा घटना में डोरीगंज मे लूट के इरादे से बंधन बैंककर्मी की अपराधियों ने गोली मार कर (Murder In Saran) हत्या कर दी और सवा लाख रुपए लूट (Loot In Saran) लिए. दरअसल सारण में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर हत्या की घटना को अंजाम दिया है. जिसमें एक बंधन बैंककर्मी जो वसूली करके लौट रहा था उसको गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसे डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें- JDU नेता के पिता को अपराधियों ने मारी गोली

सारण में बैंककर्मी की हत्या : मिली जानकारी के अनुसार दफ्दरपुर गांव के सामने पीछा कर रहे अपराधियों ने बैंककर्मी बाइक सवार को मोटरसाइकिल रूकवाकर गोली मार कर लूट लिया. सवा लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश बड़े आराम से मौके से फरार हो गए. यह वारदात स्थानीय डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफ्दरपुर मेहरौली गांव के सामने छपरा-पटना मुख्य पथ की है. बताया जा रहा है कि बंधन बैंककर्मी ग्यासुद्दीन डुमरी की तरफ से वसूली कर छपरा की तरफ जा रहे थे. तभी बंधन बैंककर्मी को अपराधियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया.

हत्या कर बैंककर्मी को बदमाशों ने लूट लिया : घटना दोपहर चार बजे की है. लूटपाट का खुलासा नहीं हो पाया है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं मर्डर की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल बैंक कर्मी को छपरा सदर हॉस्पिटल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उक्त कर्मी को जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया. उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.