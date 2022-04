छपराः बिहार के सारण जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन में एडीजी सुनील कुमार ने गरखा थाना का निरीक्षण किया और अपराध पर अंकुश लगाने का आदेश (ADG Sunil Kumar Inspected Garkha Thana In Saran) दिया. वहीं शाम को अपराधी लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं. अपराधियों ने गरखा थाना क्षेत्र के चिन्तामनगंज इलाके में फ्लिपकार्ट कंपनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया. चार की संख्या में बाइक सवार अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फ्लिपकार्ट कार्यालय से 5 लाख लूट (5 Lakh Loot In Flipkart office At Saran) कर चलते बने.

मौके पर देर से पहुंची पुलिसः घटना के काफी समय बाद गरखा पुलिस मौके पर पहुंची. फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना के काफी समय बाद पुलिस पहुंची. वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए फ्लिपकार्ट कार्यालय और आसपाल लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

एडीजी ने कहा समय से केसों का करें निष्पादनः एडीजी सुनील कुमार ने घंटों गरखा थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान एडीजी ने कांडों के त्वरित निष्पादन, शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने, नियमित रूप से गश्ती और वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया. एडीजी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निरीक्षण के दौराम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी कांडों का समय से निष्पादन करें. शराबबंदी को गंभीरता से लागू करायें. मौके सारण डीआईजी रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, डीएसपी मुख्यालय सौरव जायसवाल, डीएसपी टाउन मुनेश्वर प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे.

