समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना इलाके में पुलिस ने (Police Patrolling In Samastipur) गश्ती के दौरान दो अपराधियों को (Two Criminal Arrested In Samastipur) गिरफ्तार किया है. दोनों अपराधियों के पास से पिस्टल और दो कारतूस बरामद किया गया है. एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसने गश्ती के दौरान ये कार्रवाई की है.

सदर डीएसपी शाहबान हबीब फाकरी ने बताया कि, जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था. उसी टीम के द्वारा विशेष छापेमारी एवं गश्ती के दौरान दर्जनिया पुल के पास दो व्यक्ति को मोटरसाइकिल से आने के क्रम में रोककर जांच की गई. इस दौरान उनके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया. जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने ताजपुर थाना इलाके में दो लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

वहीं, गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. गिरफ्तार लुटेरे शिवजी त्रिपुरारी, चकसिकंदर थाना ताजपुर और जय भगवान सहनी, ग्राम तिसवारा थाना सरायरंजन के रहने वाले हैं. इस मामले को लेकर सदर डीएसपी ने बताया कि, गिरफ्तार दोनों लुटेरों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

