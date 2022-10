समस्तीपुरः मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम (Robbery in State Bank Karpoorigram) में बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक में दिनदहाड़े लूटपाट की. विरोध करने पर गार्ड को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया. बताया जाता है कि छह की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घटना काे अंजाम दिया. बैंक में घुसकर कैश काउंटर पर रखे लगभग ढाई लाख रुपए लूट (Two and a half lakh looted from bank in Samastipur) लिये. लूट की घटना की खबर मिलते ही एसपी ह्रदय कांत सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे. मामले की जांच की जा रही है.

छह बदमाशों ने दिया घटना को अंजामः शनिवार को बैंक अपने निर्धारित समय से खुला. छठ पर्व को लेकर ग्राहक पहुंचे थे. करीब 12.20 बजे तीन बाइक पर छह अपराधी बैंक पहुंचे. बैंक में प्रवेश करते ही सभी ने पिस्तौल निकाल ली. वहां मौजूद ग्राहक पिस्तौल देखकर सहम गये. वे चुपचाप खड़े रहे. इस बीच होमगार्ड के जवान ने विरोध किया तो उसे पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया. कैश काउंटर पर रखे करीब 2.50 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस के अनुसार कैश मिलान के बाद ही सही रकम की जानकारी हो सकेगी.

पुलिस कर रही छापेमारीः घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश भाग निकले. लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बैंक में मौजूद ग्राहकों से पूछताछ की. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में ढाई लाख रुपये की लूट की जानकारी मिली है. कैश का मिलान होने के बाद लूट की राशि का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है. सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी.

"6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा कैश काउंटर पर रखे लगभग दो लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. कैश मिलान के बाद ही सही रकम की जानकारी हो सकेगी. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है"-एसपी, हृदय कांत