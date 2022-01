समस्तीपुर: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी (Increase In Speed Of Corona Infection) जारी है. बिहार में भी कोरोना संक्रमितों (Corona Infection In Bihar) का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. कोरोना के तीसरी लहर से पूरा देश सहमा है. कई राज्यों में बढ़ते मामले को देखते हुए कई तरह की पाबंदी भी लगनी शुरू हो गई है. लोगों में डर और संभावना इस बात की भी है कि कहीं संक्रमण के आंकड़े बढ़ने के साथ पाबंदी और भी कड़े न हो जाए.

ये भी पढ़ें-बिहार के 50 प्रवासी मजदूरों को मिला दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ, 15 की कोरोना से हो चुकी है मौत

संक्रमण के पहले दौर में लॉकडाउन का दंश झेलने वालों का मन एक बार फिर कुछ उसी आशंका से सहमा है. कई संक्रमित प्रभावित राज्यों से बड़ी संख्या में जिले के लोग लौटने लगे हैं. दिल्ली, मुंबई और दक्षिण के कई राज्यों से आने वाले ट्रेनों में लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई है. समस्तीपुर जंक्शन समेत जिले के कई प्रमुख स्टेशनों पर अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए कोविड जांच का भी दायरा बढ़ाया गया है.

देखें वीडियो

बहुत से लोग बस आदी से भी अपने घर को लौट रहे हैं. गौरतलब है की कोरोना संक्रमण के पहले और दूसरे वेब के दौरान बहुत संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे आये थे. वैसे यहां कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिला. वहीं रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में यहां से लोगों का पलायन भी हुआ है. अब एक बार फिर से कोरोना के खौफ से लोग अपने घर को लौटने लगे हैं.

ये भी पढ़ें-कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या है सरकार का प्लान? श्रम मंत्री ने बताया

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP