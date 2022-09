समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Prohibition Law in Bihar) है. इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में अवैध शराब मिल रही है. अब तो इन शराब के कारोबारियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पुलिस को सूचना देने को भी निशाना बनाने लगे हैं. समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों ने एक युवक को गोली मार दी (Shot A Man in Samastipur For Liquor). सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से इलाज के लिए समस्तीपुर अस्पताल रेफर किया गया. बताया जाता है कि शराब कारोबारी की शराब को पुलिस ने पकड़ा था, जिसका सूचक यही युवक था.

युवक को जख्मी हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती: यह मामला समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र (Shot A Man In Dalsinghsarai Police Station Area) का है. जहां मथुरापुर गांव में गुरुवार के सुबह ही शराब कारोबारियों ने गांव के सड़क पर खड़ें एक युवक को गोली मार दी. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. युवक के बाएं हाथ में गोली लगी है. युवक की पहचान चकहाउद्दीन मोहनपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ धीरज के रूप में हुई है.

सड़क किनारे युवक को मारी गोली: बताया गया है कि युवक धर्मेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ मथुरापुर में सड़क किनारे स्कूल के पास खड़ा था. इसी दौरान एक बाइक पर तीन लोग पहुंचे और उसे कहा कि ने तुमने मेरी शराब क्यों पकड़वा दिया और रुककर उससे मारपीट करने लगे. इनदोनों के बीच मारपीट इतना बढ़ा कि कारोबारी ने अपना पिस्टल निकाला. तब धर्मेंन्द्र स्कूल की ओर भागने लगा तभी पीछा कर अपराधी ने उसके बाएं हाथ में गोली मार दी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी बाइक से फरार हो गए. गोली लगने के बाद जख्मी धर्मेंद्र ने बताया कि 'गोली चलाने वाला युवक इलाके में शराब का अवैध कारोबार करता है. कुछ दिन पहले ही उसका माल पकड़ा गया था'.

