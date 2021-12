समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार समीक्षा बैठक की और शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Samastipur) जारी है. ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां विभूतिपुर थाने में कार्यरत एएसआई अरुण कुमार पटेल के घर से शराब बरामद (Liquor Recovered from ASI Arun Kumar Patel House) हुई. इसके बाद आरोपी पुलिस पदाधिकारी को एसपी के निर्देश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- DMCH के ब्वॉयज हॉस्टल से 99 कार्टन शराब बरामद, 5 लोग गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि विभूतिपुर थाने में कार्यरत एएसआई अरुण कुमार पटेल की काफी दिनों से शराब कारोबारियों से सांठगांठ थी. जिसकी भनक पुलिस अधीक्षक मानव जीत सिंह ढिल्लों को लगी. इसके बाद एसपी और रोसरा डीएसपी ने एएसआई अरुण कुमार पटेल के आवास पर छापेमारी की. इस दौरान उनके घर से एक बोतल शराब बरामद हुई. जिसके बाद आरोपी एएसआई को गिरफ्तार (ASI Arrested with Liquor in Samastipur) कर लिया गया और विभूतिपुर थाने के हाजत में बंद कर दिया गया. लगभग 16 घंटे बाद अभियुक्त को जांच के उपरांत जेल भेज दिया गया.

देखें वीडियो

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मानव जीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब पंचायत से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी. जिसका एक ऑडियो मिला था. जिसमें एएसआई अरुण कुमार पटेल के द्वारा मैनेज कराने की बात कही गयी थे. जिसको संज्ञान में लेकर आरोपी के आवास पर छापेमारी की गई. जहां से एक बोतल शराब के साथ एएसआई अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया.

वहीं, शराब के साथ एएसआई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस पदाधिकारी के शराब मामले में हुई गिरफ्तारी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों का कहना है कि जिन पर शराबबंदी लागू कराने की जिम्मेदारी है. वही शराब के साथ गिरफ्तार किये गए हैं. जब पुलिस पदाधिकारी के घर शराब मिलेगी और वे शराब कारोबारी से सांठ-गांठ करेंगे तो जिले में शराबबंदी कैसे लागू हो पाएगी.

ये भी पढ़ें- नालन्दा में खेत से 2 लाख की शराब बरामद, बक्से में भरकर जमीन में छिपाई गयी थी

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP