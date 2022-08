समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में अपराध (Crime in Samastipur) करने का एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया. यहां सुनसान सड़कों पर लूट की घटना को अंजाम दिया (loot from passersby in Samastipur) जा रहा है. यह लूट कोई दुर्दांत अपराधियों का समूह नहीं बल्कि कुछ लड़कियां कर रही हैं. पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायत के बाद जब कार्रवाई की तो मामला सामने आया. ऐसी घटनाएं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र समस्तीपुर-पूसा मुख्य सड़क के गरुआरा चौर पर हुई थी. यहां से पुलिस ने कई ऐसी लड़कियों को हिरासत में लिया है.

समस्तीपुर-पूसा मुख्य मार्ग पर हो रही घटनाएंः समस्तीपुर-पूसा मुख्य सड़क पर आने- जाने वाले लोगों को मौका देख ये लड़कियां तरह-तरह का दबाव देकर, डराकर, जोर-जबरदस्ती करने की धमकी देकर पैसे ऐंठती हैं. हिरासत में ली गई सभी लड़कियां गुजरात की हैं. गुजरात से इन लड़कियों का कई समूह यहां आया हुआ है, जो जिले के अलग-अलग हिस्से में सक्रिय है. क्योंकि पुलिस ने बताया कि जिले के कई प्रखंडों और मुख्य सड़कों से लड़कियों की लूट का शिकार हुए लोगों की शिकायत से यह बातें पता चल रहीं है.

गुजरात से आई हैं लुटेरी लड़कियांः सड़कों पर भय दिखाकर लोगों को लूटने वाली गुजरात की लड़कियां हैं. सुनसान सड़कों पर राहगीरों से जबरदस्ती पैसे वसूलने की शिकायत मुफस्सिल थाना को मिलने के बाद पुलिस ने समस्तीपुर-पुसा मुख्य सड़क के गरुआरा चौर से करीब दस लड़कियों को हिरासत में लिया है. थाना पुलिस ने बताया कि सभी लड़कियां गुजरात की रहने वाली हैं. वहां से आई लड़कियों का समूह जिले के अलग-अलग हिस्से में सक्रिय है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. लड़कियों के आधार कार्ड की जांच की जा रही है. साथ ही पूछताछ भी जारी है. वैसे इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी राहगीर ने लिखित शिकायत नहीं की है.

ब्लैकमेलिंग और हंगामा कर बनाती है दबावः मुख्य सड़कों पर जैसे ही वाहनों की आवाजाही कम होती है. मौका देख समूह की कोई एक लड़की गुजर रहे राहगीर या वाहन चालक के पास आ जाती हैं. इसके बाद उससे पैसे की डिमांड करती हैं. राहगीरों के द्वारा आनाकानी करने पर या पैसा नहीं देने पर दूसरी लड़कियां भी पहुंच जाती हैं और तरह-तरह के आरोप लगाने लगती हैं. फिर ब्लैकमेलिंग और हल्ला-हंगामा के डर से लोग पैसे निकाल कर दे देते हैं.

