समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में नगर निकाय चुनाव (Municipality Election In Samastipur) प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्रत्याशी के घर पर बीती रात गोलीबारी की घटना (Firing On House Of Contestant In Samastipur) को अंजाम दिया गया. जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद नगर में वार्ड प्रत्याशी के घर पर गोलीबारी कर सनसनी फैला दी है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव 2022: गरीब मेहरूनिशा सामूहिक चंदा से लड़ेंगी चुनाव, विकास करने का लिया संकल्प