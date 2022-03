समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. अभी पिछले दिनों सरकार ने शिक्षकों से शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए शराब धंधेबाजों की सूचना देने का फरमान निकाला था. लेकिन समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोरवा बाजार उर्दू के एक शिक्षक ही शराब पीकर बच्चों की परीक्षा लेने पहुंचे थे. इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को स्कूल से गिरफ्तार (Drunk Teacher Arrested From School In Samastipur) कर लिया.

समस्तीपुर में शराबी शिक्षक गिरफ्तार: बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार शिक्षक अरविंद कुमार चौधरी पहले से ही शराब एडिक्टेड थे. वो उत्कर्मित मध्य विद्यालय मोरवा बाजार उर्दू में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. शिक्षक अरविंद पर हर दिन शराब पीकर स्कूल आने की चर्चा थी. मंगलवार को भी वो शराब पीकर स्कूल में छात्रों की परीक्षा ले रहे थे. इसी दौरान ताजपुर पुलिस स्कूल पहुंची और अन्य शिक्षकों से अरविंद कुमार चौधरी के संबंध में पूछताछ किया और फिर पुलिस ने शराबी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया.

मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि: पुलिस ने शिक्षक का मेडिकल जांच करवाया जिसमें शिक्षक के शराब पीने की पुष्टि की गई. इस संबंध में ताजपुर थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शिक्षक अरविंद चौधरी शराब पीकर स्कूल आते हैं. इसी कड़ी में जब पुलिस स्कूल में पहुंची तो वो शराब के नशे में पाए गए. शिक्षक को जेल भेज दिया गया है.

