सहरसा: बिहार के सहरसा में चोरों का उत्पात बढ़ गया (Theft In Saharsa) है. घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को बदमाश अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में सदर थाना क्षेत्र के बटराहा मोहल्ला वार्ड नं 24 में एक ठेकेदार के घर में ताले को तोड़कर बीते रात रविवार को तकरीबन 1 बजकर 9 मिनट पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और 10 लाख का जेवरात और 5 लाख का कीमती कपड़ा लेकर फरार हो ( Theft In contractor House At Saharsa) गयें. चोरों का घर में घुसने की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. वहीं पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है.

रांची में रहता है परिवार: मालूम हो कि पीड़ित व्यक्ति का नाम विश्वास ठाकुर है और पेशे से ठेकेदार हैं और रांची में रहते हैं. बीते महीने 5 नवम्बर को सहरसा अपने आवास पर ग्रिल में ताला बंद कर सपरिवार रांची चले गए थे. कल बीते रविवार को चोरों ने घर को सुना देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरी की घटना की सूचना पड़ोस के रहने वाले लोगों के द्वारा आज सोमवार को ठेकेदार के ससुर को दिया गया. उसके बाद ठीकेदार के ससुर ने पुलिस को सूचना दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मामला सदर थाना क्षेत्र के बटराहा मोहल्ला वार्ड नं 24 का है. ठंड का मौसम आते हैं चोरों का उत्पात बढ़ गया है. घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को बदमाश अंजाम दे रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस 2 घण्टे बाद घटना स्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है. वहीं ठेकेदार अभी तक अपने सहरसा निजी आवास नहीं पहुंच सका है.



