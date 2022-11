सहरसा: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब बेचने और इसका सेवन करने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं. बिहार के सहरसा में पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराब के खिलाफ अभियान (Campaign Against Liquor in Saharsa) चला रही है. इसके बावजूद इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है. इसी कड़ी में सहरसा में शराब पीने और बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां तीन जिलों की उत्पाद विभाग की टीमों ने अभियान चलाकर कुल 89 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

तीन जिलों की टीम ने मिलकर चलाया अभियानः दरअसल, सहरसा में उत्पाद विभाग द्वारा शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में सहरसा समेत तीन जिलों की टीमें शामिल हैं. चलाए गए विशेष अभियान में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और इसका अवैध कारोबार करने वाले 89 लोगों को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने शराब और उसे बनाने के सामान को भी जब्त किया है. जब्त शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है. उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों और शराबियों में हड़कंप मच गया है.

शराब पीने के आरोप में 76 लोग गिरफ्तारः उत्पाद अधीक्षक राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले की उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जिले के प्रखंडों और सदर थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई. इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से पीने वालों की जांच भी की गई. इसमें शराब पीने के आरोप में 76 और शराब के कारोबार में लगे 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान विभिन्न अवैध सामग्री जब्त की गई थी जिसे नष्ट कर दिया गया है.

"सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले की उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जिले के प्रखंडों और सदर थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई. इस दौरान शराब पीने के आरोप में 76 और शराब के कारोबार में लगे 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. छापेमारी के दौरान शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया" - राजकिशोर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक, सहरसा