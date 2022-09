सहरसा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद शराब की खरीद-बिक्री जा रही है. इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सभी जिलों में छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में सहरसा जिला में एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें 132 लोगों को शराब पीकर हंगामा मचाते हुए गिरफ्तार (132 People Arrested for Liquor Case In Saharsa) किया गया.

39 लीटर देसी शराब बरामद: पुलिस छापेमारी में 9 लीटर विदेशी शराब के साथ 39 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है. जानकारी के अनुसार एसपी के निर्देश पर जिला के अंतर्गत उत्पाद एवं मद्य निषेध से संबंधित समकालीन अभियान चलाया गया. समकालीन अभियान के दौरान जिले के सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष एवं पुलिस शिविर प्रभारी द्वारा सघन जांच और छापामारी किया गया. जिसमें शराब पीने, पिलाने और बेचने वाले के विरुद्ध सघन जांच और छापामारी की गई.

132 शराबी को गिरफ्तार किए गए: जांच के दौरान कुल 132 लोग शराब पीकर हंगामा मचाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं साथ ही पकड़ाए व्यक्तियों से 9 लीटर विदेशी शराब और 39 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है. एसपी ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. साथ ही गिरफ्तार शराबियों को जेल भेजा जाएगा.