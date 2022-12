लेसी सिंह ने शराबबंदी को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

सहरसा: छपरा जहरीली शराबकांड (Chapra Hooch Tragedy) को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. खासकर बिहार में विपक्ष पार्टी बीजेपी इस मौके को जमकर भुना रही है. भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार खासकर बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशान साध रही है. इसको लेकर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह (Food and Consumer Minister Lacey Singh) ने विपक्ष पर शराबबंदी कानून को विफल करने एवं बिहार में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है. लेसी सिंह ने बिहार के सहरसा में विपक्ष के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाल कर बीजेपी पर जम कर निशाना साधा.

लेसी सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार शराबबंदी कानून (Prohibition Law In Bihar) को विफल करने का प्रयास किया जा (Food And Consumer Minister Lacey Singh Target BJP) Pरहा है. और कुछ माफियाओं के माध्यम से शराबबंदी कानून को विफल करने में लगे हैं. उनके खिलाफ आज महिलाओं द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है. जिसमें हम भी शामिल हुए हैं. मंत्री ने यह भी बताया कि शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री महोदय का महिला के हित में लिया गया. ऐतिहासिक निर्णय है , महिला सड़क पर , घर में शराब के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती थी लेकिन जब से शराब बंद है. इस तरह की हिंसा खत्म हुई है. लेकिन विपक्ष द्वारा साजिश कर इसको विफल करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन यह शाजिश नहीं चलेगी हमलोग सरकार के साथ हैं.

'प्रतिरोध मार्च विपक्षियों पर करारा प्रहार है. विपक्ष एवं माफिया मिलकर इस कानून को विफल साबित करना चाहते है. लेकिन यह कानून मुख्यमंत्री जी का महिला के हित में, आमलोगों के हित में लिया गया सबसे बड़ा फैसला है. हालांकि कुछ महिलाओं ने शराबबंदी कानून को लेकर बताया है कि शराब मिलता है तब तो लोग पीते हैं. इस पर पुलिस और सबको ध्यान देने की जरूरत है.' - लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री

लेसी सिंह ने निकाला प्रतिरोध मार्च : खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह शहर के भीमराव अंबेडकर चौक से निकल कर शहर के ही वीर कुवंर सिंह चौक, थाना चौक होते हुए शंकर चौक तक महिलाओं के साथ प्रतिरोध मार्च में शामिल हुईं. इसके साथ ही उन्होंने धान अधिप्राप्ति सहित अन्य चीजों की विभागीय समीक्षा अपने अधिकारियों के साथ किया और सत्तरकटैया प्रखंड अन्तर्गत पुरीख पंचायत में योजनाओं का धारातल जांच भी किया. गौरतलब है कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है.

छपरा जहरीली शराब कांड में अब तक 73 लोगों की मौत : सारण के मशरक, मढ़ौरा, इसुआपुर और अमनौर प्रखंड में ही ये मौतें हुईं हैं. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी करने वाले 153 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. क्योंकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. छपरा सदर अस्पताल, पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों का इलाज चल रहा है. वहीं, बिहार मे विपक्षी पार्टी बीजेपी छपरा जहरीली शराबकांड को लेकर बिहार सरकार को घेरने में लगी है.

छपरा जहरीली शराबकांड को लेकर सियासत तेज : बता दें कि बिहार में जहरीली शराबकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है. विपक्ष महागठबंधन की सरकार को घरने में (BJP Is Preparing For 2024 With Help Of Prohibition) लगी है. सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार सीएम नीतीश कुमार का हो रखा है. बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर जमकर निशाना साध रही है. सीएम ऐसे चारों तरफ से घिरे हैं कि वो शराबबंदी को लेकर बिहार में घूम-घूमकर उसका फायदा बताने जा रहे हैं. शराबबंदी का फायदा बताने मुख्यमंत्री बिहार घूमने वाले हैं और उसकी भी तैयारी चल रही है. साथ ही मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब शराब पीने वालों की जगह शराब के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई करें.