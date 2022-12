बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाव Exclusive

पटना: बिहार में जहरीली शराब (Bihar Hooch Tragedy) से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मरने वालों का आंकड़ा 76 तक पहुंच चुका है. बीजेपी पूरे मसले पर आक्रमक है. पीड़ितों को मुआवजे की राशि मिले इसे लेकर पार्टी आंदोलन चलाने की तैयारी में है. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल (Bihar BJP President Sanjay Jaiswal) ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कि बिहार में पूर्ण शराब बंदी है लेकिन जहरीली शराब से मौत के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है. अब तक हजार से ज्यादा लोग जहरीली शराब के चलते मौत के मुंह में समा चुके हैं.

संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर साधा निशाना : संजय जायसवाल ने कहा कि छपरा में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में जा चुके हैं. सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं और उन्हें सरकार से मदद की आस है. पीड़ितों को मुआवजे की राशि मिले इसे लेकर सियासत जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि शराब पीने वालों को कोई मदद नहीं दी जानी चाहिए. जबकि भाजपा की सहानुभूति पीड़ित परिवारों के प्रति है. पार्टी का मानना है कि पीड़ित परिवार बेकसूर है और उन्हें मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए.

'जहरीली शराब से मौत के मामले में हम सरकार को माफी देने वाले नहीं हैं. जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि नहीं मिल जाती है. तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2016 में गोपालगंज में सरकार ने किस आधार पर मुआवजा की राशि पीड़ित परिवारों को दी थी, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए. जब शराब के व्यवसाय छोड़ने वालों को सरकार व्यवसाय के लिए एक लाख रुपया दे सकती है तो पीड़ित परिवारों को सहायता राशि क्यों नहीं दी जा सकती है.' - संजय जायसवाल,

'पीड़ितों को हर हाल में मिले मुआवजा' : बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एक लाख की राशि योजना का लाभ सिर्फ जदयू कार्यकर्ताओं को मिल रहा है. महागठबंधन सरकार हर मोर्चे पर फेल है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम महागठबंधन को 2 सीटों पर समेट देंगे. गौरतलब है कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही (Suspected death in Chapra due to poisonous liquor) है. अब तक 76 लोगों की मौत संदिग्ध जहरीला पदार्थ पीने से हुई है.

छपरा जहरीली शराब कांड में अब तक 76 लोगों की मौत : सारण के मशरक, मढ़ौरा, इसुआपुर और अमनौर प्रखंड में ही ये मौतें हुईं हैं. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी करने वाले 153 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. क्योंकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. छपरा सदर अस्पताल, पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों का इलाज चल रहा है. वहीं, बिहार मे विपक्षी पार्टी बीजेपी छपरा जहरीली शराबकांड को लेकर बिहार सरकार को घेरने में लगी है.

छपरा जहरीली शराबकांड को लेकर सियासत तेज : बता दें कि बिहार में जहरीली शराबकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है. विपक्ष महागठबंधन की सरकार को घरने में (BJP Is Preparing For 2024 With Help Of Prohibition) लगी है. सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार सीएम नीतीश कुमार का हो रखा है. बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर जमकर निशाना साध रही है. सीएम ऐसे चारों तरफ से घिरे हैं कि वो शराबबंदी को लेकर बिहार में घूम-घूमकर उसका फायदा बताने जा रहे हैं. शराबबंदी का फायदा बताने मुख्यमंत्री बिहार घूमने वाले हैं और उसकी भी तैयारी चल रही है. साथ ही मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब शराब पीने वालों की जगह शराब के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई करें.