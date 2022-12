सहरसा: बिहार के सहरसा (crime in Sarhasa) में अपराधियों का तांडव जारी है. जिले में आज सुबह अपराधियों ने दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. जिसमें एक किशोर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है. वहीं दुसरी घटना में जमीन विवाद के कारण एक महिला की हत्या कर दी गई है. पहली घटना जिले के मधेपुरा एनएचआई रोड का है. जहां कुथ अपराधियों ने बाइक चला रहे किशोर को गोली मारकर फरार हो गया. वहीं दूसरी घटना जिले के बिहरा थानां क्षेत्र के तुलसियाही वार्ड नं 6 की है. जहां जमीन विवाद के कारण एक महिला पर हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है.

अपराधियों ने बाइक सवार किशोर को मारी गोली: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक अपने बाईक से मधेपुरा से मौसी के घर से सहरसा आ रहा था. उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में ही गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया. गोली युवक के गाल पर लगी है. घटना जिले के मधेपुरा एनएचआई रोड की बताई जा रही है. जख्मी युवक का नाम रवि साह है. जो सदर थाना क्षेत्र के गांधी पथ का रहने वाला है. घटना के बाद किशोर जख्मी हालत में नजदीकी लार्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज गया. जहां से डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि परिजन घायल का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में करवा रहे हैं. घटना के बाद पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है.

"घटना की सूचना मिली है. जख्मी युवक अभी बोलने की स्थिति में नहीं है. युवक के फर्द बयान दर्ज होने के बाद ही पूरी घटना का पता चल पाएगा. बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है"- सुधाकर कुमार, सदर थानाध्य्क्ष

जमीन विवाद में महिला की हत्या: सहरसा में जमीन विवाद (land dispute in saharsa) ने महिला की जान ले ली. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज सुबह हुए जमीन विवाद में महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या (Woman killed by hitting an axe in Saharsa) कर दी गई है. घटना जिले के बिहरा थानां क्षेत्र के तुलसियाही वार्ड नं 6 की है. मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय रुणा देवी के रुप में हुई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

