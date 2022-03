रोहतास: बिहार के रोहतास में एक खुदकुशी (Youth commits suicide in Rohtas) का मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है. बताया जा रहा है कि मृतक युवक ने डिप्रेशन में (Youth died of depression in Rohtas) अपने कमरे में जाकर फांसी पर झूल गया. वहीं, युवक की मौत की परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी. घटना डेहरी थाना क्षेत्र के शिवगंज की है.

बताया जाता है कि शिवगंज मोहल्ले के रहने वाले 21 वर्षीय अभिषेक कुमार उर्फ विश्वकर्मा खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया. जहां उसने अपने गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. काफी देर तक अभिषेक के कमरे से नहीं निकलने पर परिजन उसे आवाज देकर बुलाये, लेकिन उसके नहीं बोलने पर वे कमरे गये तो वहां कि स्थिति देखकर सन्न रहे गये. इसके बाद घर में रोना-पिटना शुरू हो गया. रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गये. इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

युवक की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया और आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गयी. वहीं, मृतक के पिता सीआरपीएफ में हैं और वह झारखंड में पोस्टेड है. उन्हें बेटे की मौत पर आनन-फानन में घर आये. वहीं, अभिषेक ने अभिषेक ने आत्महत्या क्यों कि इसके कारणों का पता नही चला है.

