ETV Bharat / state

बगहा में खुशियों के माहौल में मातम, दोस्त की शादी में जा रहे दो बाइक सवार युवकों को बस ने रौंदा - Accident in Bagaha

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 18, 2024, 11:02 AM IST | Updated : May 18, 2024, 11:39 AM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Last Updated : May 18, 2024, 11:39 AM IST