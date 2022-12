रोहतास: बिहार के रोहतास में जमीन विवाद (Crime In Rohtas) में एक महिला की हत्या (Woman Killed In Land Dispute In Rohtas) कर दी गई. काराकाट थाना क्षेत्र के गोरारी में भूमि विवाद में मारपीट में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. मृतक महिला का नाम सुनरबासो देवी था. जो गोरारी के ब्रज बिहारी तिवारी की पत्नी थी. बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई. इसी क्रम में मारपीट भी शुरू हो गई. जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा लाठी-डंडों से हमला किया गया. मारपीट में बृज बिहारी तिवारी की पत्नी सुनरबासो देवी और उनके बेटे मुन्ना कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में परिजन उनको इलाज के लिए नजदीक के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां डॉक्टरों ने सुनरबासो देवी को मृत घोषित कर दिया.

जमीन विवाद में महिला की हत्या : घटना से नाराज लोगों ने थोड़ी देर के लिए गोरारी में सड़क जाम कर दिया. जिसे बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर खाली कराया. बताया जाता है कि गांव में सिहासन तिवारी से जमीन का पुराना विवाद चल रहा है. उसी विवाद में मारपीट हो गई. जिसमें दो लोग घायल है. जबकि बीच-बचाव के दौरान बुजुर्ग महिला सुनरबासो देवी को गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

जमीन विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प : घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सुनरबासो देवी की मौत के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया. घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर काराकाट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.