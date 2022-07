सासाराम: बिहार के रोहतास में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले अमझोर थाने के चौकीदार देव कुमार यादव (Watchman arrested for drinking alcohol in Rohtas) को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चौकीदार पर ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर वायरल वीडियो की जांच के बाद की गई. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस चौकीदार का थाने के पीछे देसी शराब का सेवन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके सत्यापन में मामला सही पाया गया.

जांच में सही पाया गया आरोपः रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अमझोर थाना का एक चौकीदार शराब का सेवन कर रहा है. मामला संज्ञान में आते ही इसे काफी गंभीरता से लिया गया और वायरल वीडियो के संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डेहरी से करायी गयी. उक्त वायरल वीडियो के संबंध में डिहरी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपा गया. रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान अमझोर थाना में पदस्थापित चौकीदार 1/8 देव कुमार यादव जिला रोहतास के रूप में की गई.

जेल भेजा गया चौकीदारः वहीं, जांच के दौरान चौकीदार द्वारा बताया गया कि वायरल वीडियो दिनांक-05.07.2022 का है. इस संबंध में रोहतास (अमझोर) थाना कांड संख्या-262/22, दिनांक-08.07.2022, धारा-37/52 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम-2018 एवं संशोधन अधिनियम 2022 दर्ज किया गया है और चौकीदार 1 / 8 देव कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया है.

आगे की कार्रवाई जारीः एसपी आशीष ने बताया कि चौकीदार 1/8 देव कुमार यादव को उपरोक्त आरोप के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनके विरूद्ध सजा के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि शराब पीने और बेचने वाले समाज के दुश्मन हैं. शराब पीने और बेचने वाले की शिकायत आप बेखौफ होकर रोहतास पुलिस नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन/मोबाईल नं०- 06184-253204 या 7061944921 पर करें. शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी.