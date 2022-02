रोहतास: रोहतास में दूध की चोरी करने का बड़ा मामला सामने आया है. दअरसल जिले के कोचस थाना क्षेत्र में शाहबाद डेयरी दुग्ध उत्पादक केंद्र के दुग्ध शीतक केंद्र ( milk cooling center in Rohtas ) से 7 हज़ार लीटर दूध चोरी (Thousands of liters of milk theft revealed in Rohtas) कर उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश की जा रही थी. दुग्ध उत्पादकों को इसकी गुप्त सूचना मिली जिसके बाद आधी रात को छापेमारी के दौरान दो लोगों को स्थानीय दुग्ध उत्पादकों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है.

बता दें कि कोचस में शाहाबाद डेयरी दुग्ध उत्पादक केंद्र है, जहां दूध को एकत्र कर ठंडा रखने के लिए शीतल गृह बनाया गया है. केद्र से दूध कलेक्ट करके अन्य जगह भेजा जाता है. दुग्ध कलेक्शन करने वाले पंचायत सहकारी समितियों के सचिवों ने इस मामले का खुलासा किया है. बताया जाता है कि, लगातार दूध की चोरी हो रही थी. इसके लिए आरोप दूध पहुंचाने वाले दूध उत्पादकों पर लग रहा था कि, वे लोग ही दूध के मापने में हेराफेरी कर कम दूध की सप्लाई कर रहे हैं.

सच्चाई का पता लगाने के लिए दूध उत्पादकों ने ही नाकेबंदी की और एक ट्रक को रोका गया. उस ट्रक में 7 हज़ार लीटर दूध था जिसे उत्पादकों ने जब्त कर लिया है. साथ ही धंधेबाज और ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया गया है. पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के गाजीपुर के बताए जाते हैं. कारोबारी आरोपी राजेश पासवान और अजय यादव को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है.

दुग्ध उत्पादक समिति के सचिव ने आरोप लगाया है कि, दूध सेंटर के प्रबंधक द्वारा 45 हज़ार रुपये की मोटी रकम लेकर प्रति लीटर 39 रुपये के हिसाब से 7 हज़ार लीटर दूध चोरी कर बेचा जा रहा था, जिसमें सभी की मिलीभगत है. उत्तरप्रेदश का मिल्क वाहन जब दूध लेकर जा रहा था तभी उसे पकड़ लिया गया. बताया जा रहा है कि, गुप्त सूचना के आधार पर दुग्ध उत्पादकों ने छापेमारी कर खुद ही चोर को पकड़ा. सचिव का आरोप है कि, प्लांट की मिली भगत से दूध की चोरी हो रही है. रात को दोनों को पकड़ा गया है. गाड़ी मालिक और ड्राइवर ने प्लांट के मालिक को पैसा देकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था.

