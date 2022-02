रोहतासः बिहार के रोहतास जिले में अवैध बालू खनन (Illegal Sand Mining in Rohtas ) पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. सख्ती से पहले डेहरी एसडीएम समीर सौरभ और एएसपी नवजोत सिम्मी ने बालू घाट संचालकों के साथ रोहतास में बैठक (SDM and ASP Meeting On Mining rules in Rohtas) की. बैठक में अधिकारियों ने नियमों का पाठ पढ़ाते हुए चेतावनी दी कि खनन और परिवहन नियमों की अवहेलना पर सीधी कार्रवाई की जायेगी.

एसडीएम और एएसपी ने की बैठक

ज्ञात हो कि रोहतास में बालू का खनन शुरू होने के बाद नियमों को ताक पर रख बालू माफिया धड़ल्ले से ओवर लोडेड ट्रक और ट्रैक्टर से बालू का परिवहन कर रहे हैं. वहीं बालू घाट से निकलने वाले बालू लदे वाहनों से पानी टपकने कि शिकायतें मिल रही थी. इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी.

अधिकारियों ने बालू घाट संचालकों के साथ एक बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस दौरान बालू घाट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसा भी सूरत में बालू लदे वाहनों से पानी नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से सड़कों को नुकसान होता है. ऐसा होने पर जिम्मेदारी घाट संचालकों की होगी और उन पर भी कार्रवाई की जायेगी.

परिवहन विभाग के अधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्षों की उपस्थिति में बालू लदे वाहनों को ढक कर परिवहन करने, अवैध घाटों के बारे में अपने स्तर से सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को देने की अपील घाट संचालकों से की गयी, ताकि उस समय से कार्रवाई की जा सके. वहीं बिना चालान वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया.



